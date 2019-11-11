Путин сделал прививку от гриппа и предложил последовать его примеру

Путин сделал прививку от гриппа и предложил последовать его примеру

Президент России Владимир Путин сделал прививку от гриппа и предложил членам правительства и своей администрации последовать его примеру. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями кабмина, где с докладом о ходе вакцинации против гриппа выступала глава Минздрава Вероника Скворцова, передает «РИА Новости».

Российский лидер поинтересовался, кто из членов правительства уже сделал прививку. Таких оказалось всего четверо, включая Путина.

«Председатель правительства [Дмитрий Медведев] делал прививку? Не делал. А руководитель администрации [Антон Вайно]?» — обратился Путин к участникам встречи после выступления Скворцовой.

Президент пошутил, что те, кто не сделали прививку от гриппа и заболели — «совершили самострел», поскольку болезнь можно было предотвратить. Он призвал членов правительства «подумать об этом».

В конце октября Роспотребнадзор сообщил, что в России от гриппа привились 30% от общей численности населения — около 43 млн человек.