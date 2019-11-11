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Путин сделал прививку от гриппа и предложил последовать его примеру

Президент России Владимир Путин сделал прививку от гриппа и предложил членам правительства и своей администрации последовать его примеру. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями кабмина, где с докладом о ходе вакцинации против гриппа выступала глава Минздрава Вероника Скворцова, передает «РИА Новости».

Российский лидер поинтересовался, кто из членов правительства уже сделал прививку. Таких оказалось всего четверо, включая Путина.

«Председатель правительства [Дмитрий Медведев] делал прививку? Не делал. А руководитель администрации [Антон Вайно]?» — обратился Путин к участникам встречи после выступления Скворцовой.

Президент пошутил, что те, кто не сделали прививку от гриппа и заболели — «совершили самострел», поскольку болезнь можно было предотвратить. Он призвал членов правительства «подумать об этом».

В конце октября Роспотребнадзор сообщил, что в России от гриппа привились 30% от общей численности населения — около 43 млн человек.

Глава Минздрава Вероника Скворцова говорила, что прививки должны сделать не меньше 45% россиян. Особенно важна вакцинация для тех, кто находится в группе риска (часто контактирует с людьми), — врачи, учителя, кассиры и другие, отмечала министр здравоохранения.

Теги: Владимир Путин, прививка, грипп
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