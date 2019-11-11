Скворцова раскритиковала не привившихся от гриппа министров

По словам главы Минздрава, члены кабинета министров игнорируют прививки, скорее всего, потому что рассчитывают на то, что «иммунная прослойка привитых позволит им избежать гриппа»

Вероника Скворцова (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Все сотрудники кабинета министров могут сделать прививки от гриппа в Доме правительства в Москве, каждый год для этого закупается необходимое количество вакцины. Об этом заявила глава Минздрава Вероника Скворцова, передает ТАСС.

«Мы это делаем [проводим вакцинацию от гриппа] каждый год, у нас есть медпункт в правительстве... Сделаем в этот раз», — сказала министр.

По ее словам, члены кабинета министров игнорируют прививки, скорее всего, потому что рассчитывают на то, что «иммунная прослойка привитых позволит им избежать гриппа». «Я против такой позиции. С ними надо переговорить», — добавила Скворцова.

Кроме того, министр сообщила, что, по данным на 8 ноября, более 55 млн россиян уже сделали бесплатные прививки от гриппа, среди них 16 млн детей и 189 тыс. беременных женщин. Она также отметила, что в регионы поставили весь объем необходимой детской вакцины и 83,5% взрослой.