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Скворцова раскритиковала не привившихся от гриппа министров
По словам главы Минздрава, члены кабинета министров игнорируют прививки, скорее всего, потому что рассчитывают на то, что «иммунная прослойка привитых позволит им избежать гриппа»
Вероника Скворцова (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Все сотрудники кабинета министров могут сделать прививки от гриппа в Доме правительства в Москве, каждый год для этого закупается необходимое количество вакцины. Об этом заявила глава Минздрава Вероника Скворцова, передает ТАСС.

«Мы это делаем [проводим вакцинацию от гриппа] каждый год, у нас есть медпункт в правительстве... Сделаем в этот раз», — сказала министр.

По ее словам, члены кабинета министров игнорируют прививки, скорее всего, потому что рассчитывают на то, что «иммунная прослойка привитых позволит им избежать гриппа». «Я против такой позиции. С ними надо переговорить», — добавила Скворцова.

Политика
Путин сделал прививку от гриппа и предложил последовать его примеру

Кроме того, министр сообщила, что, по данным на 8 ноября, более 55 млн россиян уже сделали бесплатные прививки от гриппа, среди них 16 млн детей и 189 тыс. беременных женщин. Она также отметила, что в регионы поставили весь объем необходимой детской вакцины и 83,5% взрослой.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что сделал прививку от гриппа, и предложил членам правительства и своей администрации последовать его примеру. Он поинтересовался, кто из членов правительства уже сделал прививку. Таких оказалось всего четыре человека. «Председатель правительства [Дмитрий Медведев] делал прививку? Не делал. А руководитель администрации [Антон Вайно]?» — спросил Путин.

В сентябре Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость гриппом в России снизилась почти в 200 раз с 1996 года, когда в стране появилась всеобщая вакцинация. В ведомстве отметили, что заболеваемость россиян дифтерией снизилась в 5 тыс. раз, краснухой — в 6 тыс., а столбняком — в 90 раз. Кроме того, вакцинация способствует увеличению продолжительности жизни на 20–30 лет.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Вероника Скворцова, вакцинация, Минздрав
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