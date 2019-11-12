Парламент Боливии получил заявление об отставке президента Моралеса

Законодательное собрание Боливии получило заявление об отставке президента страны Эво Моралеса. Об этом сообщает издание Los Tiempos.

«Скромные рабочие, кечуа и коренные жители равнин начали долгий путь сопротивления, чтобы защитить достижения первого правительства коренных народов, которое заканчивается сегодня», — написал Моралес в письме, датированном 10 ноября. Он добавил, что еще вернется к борьбе за родину.

В тот день Моралес заявил об отставке с поста президента Боливии на фоне протестов. Причиной митингов стала победа Моралеса на президентских выборах. Оппозиция обвиняла его в нарушениях. Власти Мексики решили предоставить боливийскому лидеру политическое убежище.

Вместе с главой государства в отставку подали вице-президент Альваро Гарсиа Линера, спикер сената Адриана Сальватьерра, несколько министров, сенаторов и глава таможенной службы. Верховная власть временно перешла к второму вице-спикеру сената Жанин Аньес.