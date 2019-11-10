Следователи попросили арестовать подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ

Суд изберет подозреваемому в убийстве историку Олегу Соколову меру пресечения в понедельник 11 ноября, следствие будет просить об его аресте. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городского управления СКР.

Заседание состоится Октябрьском районном суде. В пресс-службе отметили, что следствие не исключает выездного заседания, если Соколова не выпишут из больницы, где он находится из-за переохлаждения.

Доцента СПбГУ Соколова задержали на набережной реки Мойки в Петербурге 9 ноября, когда он пытался утопить в ней две отрезанные женские руки, находившиеся в рюкзаке. Соколова выловили из воды и отправили в больницу из-за переохлаждения. Другие части тела убитой женщины и окровавленную пилу позднее обнаружили в квартире доцента. По ТАСС и издания 47news, погибшей является 24-летняя выпускница СПбГУ Анастасия Ещенко.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство» (ч.1 ст. 105 УК). Адвокат преподавателя Александр Почуев сообщил о назначении Соколову психиатрической экспертизы. По его словам, доцент находится в шоковом состоянии и раскаивается в содеянном.

Олег Соколов — историк, специализирующийся на Франции. В 2003 году президент Франции Жак Ширак наградил его орденом Почетного легиона за вклад в дело изучения и популяризации истории Франции и ее армии.