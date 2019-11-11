В Совфеде отреагировали на отставку президента Боливии

Решение президента Боливии Эво Моралеса уйти в отставку вызывает «определенное беспокойство», сообщил РБК член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Череда насильственных действий по отношению к власти, череда переворотов в Латинской Америке продолжается», — отметил он. «Есть понимание, что оппозиция пользуется серьезной поддержкой со стороны США. Особенно если это оппозиция к государствам, занимающим самостоятельную позицию», — добавил сенатор.

По мнению Цекова, отставка Моралеса вдохновит оппозицию Венесуэлы, где «ситуация стабилизировалась, но снова может обостриться».

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в своем Facebook написал, что Россия готова к продолжению диалога с законными властями Боливии, в том числе с новым составом парламента, когда он будет избран.