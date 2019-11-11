Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 63,73 (0) Quote, 08 ноя, 12:20
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-0,13) Quote, 08 ноя, 12:20
Путин объяснил сокращение расходов на оборону Политика, 12:46 Путин сделал прививку от гриппа и предложил последовать его примеру Политика, 12:34 Можно ли питаться быстрорастворимой лапшой Стиль, 12:34 На Кольцевой линии метро в Москве остановили движение поездов Общество, 12:29 Акции с потенциалом роста на 113%. Что нужно знать о ценных бумагах ТГК-1 Quote, 12:27 Как Рив Гош увеличил онлайн-продажи в 2,5 раза РБК и SAP, 12:25 МИД России увидел за событиями в Боливии «лекала срежиссированного» путча Политика, 12:24 Сотовые операторы ответили на прогнозы о повышении тарифов на связь Технологии и медиа, 12:21 В Совфеде отреагировали на отставку президента Боливии Политика, 12:20 Путин заявил о «воровстве сотнями миллионов» на стройке «Восточного» Политика, 12:20 Критика Bitcoin и рекорд платформы Bakkt: главное из мира криптовалют Крипто, 12:15 В Москве на Ленинском проспекте произошло массовое ДТП с такси Общество, 12:07 Силуанов назвал число зарегистрировавшихся самозанятыми предпринимателей Экономика, 12:00 Путин потребовал следить за соблюдением норм закона об амнистии капиталов Общество, 11:59
Отставка Моралеса ,  
0 
В Совфеде отреагировали на отставку президента Боливии

Решение президента Боливии Эво Моралеса уйти в отставку вызывает «определенное беспокойство», сообщил РБК член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Череда насильственных действий по отношению к власти, череда переворотов в Латинской Америке продолжается», — отметил он. «Есть понимание, что оппозиция пользуется серьезной поддержкой со стороны США. Особенно если это оппозиция к государствам, занимающим самостоятельную позицию», — добавил сенатор.

По мнению Цекова, отставка Моралеса вдохновит оппозицию Венесуэлы, где «ситуация стабилизировалась, но снова может обостриться».

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в своем Facebook написал, что Россия готова к продолжению диалога с законными властями Боливии, в том числе с новым составом парламента, когда он будет избран.

Политика
МИД России увидел за событиями в Боливии «лекала срежиссированного» путча

Президент Боливии Эво Моралес заявил о своей отставке 10 ноября. До этого в стране начался политический кризис, причиной которого стала победа Моралеса на очередных президентских выборах. Оппозиция заявила о многочисленных нарушениях в процессе голосования.

Политика
Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку. Главное

Вместе с Моралесом свои полномочия сложили вице-президент, спикер совета сената, главы нескольких министерств, руководитель таможенной службы, часть сенаторов. Сам глава государства вылетел из столицы в провинцию Кочабамба. Власть в стране перешла второму вице-спикеру боливийского сената Жанин Аньес.

Теги: Боливия, Эво Моралес, отставка, новости РБК
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter