Асад назвал ситуацию в Сирии миниатюрной моделью Третьей мировой войны

Ситуация в Сирии представляет собой миниатюрную модель Третьей мировой войны. Об этом заявил сирийский лидер Башар Асад в интервью телеканалу RT.

По его словам, миропорядок, установленный после Второй мировой войны, изжил себя, особенно после распада СССР. Так, на международную арену постепенно восходят Россия, Китай и Индия.

При этом в вопросе мирового лидерства, считает Асад, США не хотят никого признавать партнерами, даже Великобританию и Францию, поэтому и ведут борьбу.

«Не забывайте, что США ведут войну со всем остальным миром. <...> Война в Сирии — это такая миниатюрная модель Третьей мировой войны, которая ведется опосредованно», — отметил президент Сирии.