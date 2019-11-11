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Асад назвал ситуацию в Сирии миниатюрной моделью Третьей мировой войны

Ситуация в Сирии представляет собой миниатюрную модель Третьей мировой войны. Об этом заявил сирийский лидер Башар Асад в интервью телеканалу RT.

По его словам, миропорядок, установленный после Второй мировой войны, изжил себя, особенно после распада СССР. Так, на международную арену постепенно восходят Россия, Китай и Индия.

При этом в вопросе мирового лидерства, считает Асад, США не хотят никого признавать партнерами, даже Великобританию и Францию, поэтому и ведут борьбу.

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«Не забывайте, что США ведут войну со всем остальным миром. <...> Война в Сирии — это такая миниатюрная модель Третьей мировой войны, которая ведется опосредованно», — отметил президент Сирии.

Ситуация в Сирии обострилась, когда Турция начала 9 октября военную операцию «Источник мира» против курдских группировок в стране, которые Анкара считает террористическими. Тогда большая часть мирового сообщества выразила протест против действий Турции в Сирии.

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября договорились о приостановке активных боевых действий и совместном патрулировании сирийско-турецкой границы.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон в октябре назвал «серьезной ошибкой» НАТО и всего Запада решение не реагировать на наступление турецких войск на позиции курдов в Сирии. Позднее он заявил о «смерти мозга» Североатлантического альянса. По его словам, США не согласовывают свои стратегические действия с партнерами по НАТО, поэтому Европе необходимо наращивать собственную оборону.

Теги: Башар Асад, Сирия, конфликт, Третья мировая война, модель
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