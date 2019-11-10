Военная полиция России провела патрулирование в Сирии по двум маршрутам

Колонна военной полиции вооруженных сил России в субботу, 9 ноября, провела патрулирование на сирийско-турецкой границе по двум маршрутам. Об этом сообщается на сайте российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

В частности, патрулирование велось по маршрутам Кобани — Далак-Магара в провинции Алеппо и Айн-Иса — Свейдия-Кабира в провинции Эль-Хасека.

В Сирии продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни, добавляется в сообщении.

Турция начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии 9 октября. Действия были направлены против курдской группировки YPG («Отряды народной самообороны»), которую Анкара считает террористической организацией, а также курдских Сирийские демократических сил (СДС), союзных Соединенным Штатам.

17 октября США и Турция договорились о приостановлении военной операции. согласно договоренностям, курды покинули прилегающие к Турции районы на севере Сирии, а США взамен сняли с Анкары экономические санкции.

22 октября Россия и Турция заключили меморандум о взаимопонимании. Документ содержит десять пунктов. Согласно меморандуму, 23 октября российская военная полиция прибыла к сирийско-турецкой границе для контроля вывода курдских отрядов на 30 км от нее. Сам процесс отвода должен был завершиться за 150 часов. После этого российские и турецкие военные приступили к совместному патрулированию границы к западу и востоку от района операции «Источник мира».