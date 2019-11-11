Асад назвал Эрдогана врагом Сирии

Пока турецкие войска «оккупируют» территорию Сирии, встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом невозможна, поскольку он враг страны. Об этом заявил сирийский лидер Башар Асад в интервью телеканалу RT.

На вопрос журналиста, рассматривает ли он возможность провести встречу с Эрдоганом, Асад ответил отрицательно.

«Я не думаю, что тот, кто оккупирует ваши земли, будет в приоритете для встреч», — пояснил он.

В то же время он отметил, что не считает турок врагами. «Турецкий народ — это соседи, у нас общая история, и мы не можем сделать их нашими врагами. Враг — это Эрдоган, его политика», — заключил сирийский лидер.