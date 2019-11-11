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Асад назвал причины отправки российских военных в Сирию

Россия отправляет в Сирию своих военных, чтобы защитить собственный народ, поскольку ареной для терроризма является весь мир. Об этом сообщил сирийский лидер Башар Асад в интервью телеканалу RT.

«Фактически, Россия, по словам ее официальных лиц, я имею в виду президента Путина, Лаврова [министр иностранных дел России Сергей Лавров] и других, по-разному защищает свои интересы. Одним из аспектов этой защиты является то, что их борьба с терроризмом», — заявил Асад.

Он пояснил, что идеология терроризма не признает политических границ, и поэтому ареной для борьбы с боевиками является весь мир.

Также сирийский президент отметил, что еще одной задачей российских военных стала реализация норм международного права, что отвечает интересам российского народа и глобальной стабильности, а также интересам и стабильности в Сирии.

Военная операция России в Сирии продолжается с сентября 2015 года. С осени 2019 года российские военные, наряду с турецкими и сирийскими, проводят на сирийско-турецкой границе патрулирование после того, как Турция провела операцию «Источник мира» против курдских формирований, которые Анкара террористическими.

Российские и турецкие военные начали вместе патрулировать границы недалеко от района операции «Источник мира» в соответствии с заключенным между странами меморандумом о взаимопонимании.

Теги: Башар Асад, причины, российские военные, Сирия
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