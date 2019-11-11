Мексика сообщила о готовности предоставить убежище Моралесу

Власти Мексики готовы предоставить убежище в посольстве страны в Ла-Пасе Эво Моралесу, ранее объявившему об уходе с поста президента Боливии. Об этом сообщил в Twitter глава мексиканского МИДа Марсело Эбрард.

Главы внешнеполитического ведомства сообщил, что, «в соответствии с традициями предоставления убежища и невмешательства», Мехико предоставило убежище в посольстве страны в Ла-Пасе более чем 20 представителям исполнительной и законодательной власти Боливии. Ранее Эбрард заявил, что события в Боливии являются «военной операцией», отметив, что Мексика осуждает происходящее.

Эво Моралес объявил о своей отставке с поста президента Боливии после того, как его ухода потребовала армия. Вслед за ним об отставке объявили вице-президент, спикер сената, ряд министров и сенаторов страны. В Венесуэле и Колумбии назвали события в Боливии государственным переворотом.

Протесты в Боливии начались после сообщений о лидерстве Моралеса на состоявшихся 29 октября президентских выборах. Моралес получил 47,7%, его основной конкурент Карлос Меа — 36,51%. Протесты поддержала часть полицейских.