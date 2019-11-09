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Отец Джулиана Ассанжа заявил о вероятности смерти сына в тюрьме

Отец Джулиана Ассанжа после посещения заключенного заявил, что основатель WikiLeaks может умереть в тюрьме. Об этом он рассказал журналистам, передает Daily Mail.

«Это не горькое разочарование отца, это просто факт», — сказал он, комментируя встречу с Ассанжем в британской тюрьме.

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Об ухудшении состояния здоровья заключенного в условиях полной изоляции также сообщал адвокат Ассанжа. Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон называл ужасными условия содержания заключенного.

В апреле полиция Лондона арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора, где он находился почти семь лет. Его обвинили в нарушении условий освобождения под залог и неявке в британский суд.

После этого США направили в Британию запрос на выдачу Ассанжа, ему были предъявлены многочисленные обвинения, которые в совокупности могут грозить подсудимому до 175 лет лишения свободы. Экстрадировать основателя WikiLeaks также потребовала Швеция, где он подозревается в изнасиловании. В МИДе Британии заявили, что Лондон не выдаст основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа стране, где применяется смертная казнь

 

Теги: Джулиан Ассанж, Британия, США
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