Отец Джулиана Ассанжа заявил о вероятности смерти сына в тюрьме

Отец Джулиана Ассанжа после посещения заключенного заявил, что основатель WikiLeaks может умереть в тюрьме. Об этом он рассказал журналистам, передает Daily Mail.

«Это не горькое разочарование отца, это просто факт», — сказал он, комментируя встречу с Ассанжем в британской тюрьме.

Об ухудшении состояния здоровья заключенного в условиях полной изоляции также сообщал адвокат Ассанжа. Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон называл ужасными условия содержания заключенного.

В апреле полиция Лондона арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора, где он находился почти семь лет. Его обвинили в нарушении условий освобождения под залог и неявке в британский суд.