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Главный редактор Wikileaks назвал ужасным содержание Ассанжа в тюрьме

Главный редактор Wikileaks Кристинн Храфнссон заявил, что Джулиан Ассанж отбывает наказание в Великобритании в условиях хуже, чем у террористов. Об этом он рассказал в интервью изданию The Grayzone. 

По его словам, основателю Wikileaks запрещено вступать в любые переписки, навестить его можно только два раза в месяц. Храфнссон отметил, что в тюрьме Ассанж находится в полной изоляции.  

Отмечается, что Джулиан Ассанж должен был выйти на свободу 22 сентября. Из-за того, что он может скрыться от следствия, было принято решение оставить основателя Wikileaks в тюрьме на время рассмотрения дела об экстрадиции. 

В июле в МИД Великобритании заявили, что Лондон не планирует экстрадировать Джулиана Ассанжа в страны, где применяется смертная казнь. Соединенное Королевство также гарантировало Ассанжу надлежащую судебную процедуру.

В апреле основателя Wikileaks задержали в здании посольства Эквадора в Лондоне, где он находился с 2012 года. Суд Лондона приговорил его к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. В мае прокуратура Швеции возобновила расследование против Ассанжа по подозрению в изнасиловании.  

Теги: Джулиан Ассанж, WikiLeaks, Великобратания
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