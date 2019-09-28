Адвокат сообщил об ухудшении здоровья Ассанжа в условиях полной изоляции

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж по-прежнему находится в условиях полной изоляции и испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Об этом заявил его адвокат Карлос Поведа, передает «РИА Новости».

По словам адвоката, Ассанж проводит в изоляции 23 часа в сутки, и для общения ему выделяется лишь час. Поведа добавил, что основатель WikiLeaks похудел, и практически полная изоляция негативно влияет на его здоровье.

Ранее главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон назвал ужасным содержание Ассанжа в тюрьме, заявив, что условия в ней хуже, чем у террористов. Он сообщил, что основателю WikiLeaks нельзя ни с кем переписываться, а навестить его можно только два раза в месяц.

Отмечалось, что Ассанжа должны были освободить 22 сентября, однако из-за опасений, что он может скрыться, его решили не выпускать из тюрьмы на время рассмотрения дела об экстрадиции. В середине июля замглавы МИД Великобритании Алан Данкан заявил, что Лондон не экстрадирует основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страны со смертной казнью. Тогда он отметил, что Великобритания гарантирует Ассанжу надлежащую судебную процедуру и заботится о его здоровье.

Основателя WikiLeaks задержали в апреле в здании посольства Эквадора в Лондоне, где он пребывал с 2012 года. Лондонский суд приговорил его к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. В мае шведская прокуратура возобновила расследование против Ассанжа по делу 2010 года об изнасиловании.