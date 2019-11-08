Франция решила пригласить Россию для восстановления Нотр-Дама

Франция подтвердила планы пригласить Россию для участия в реставрации собора Парижской богоматери (Нотр-Дам де Пари). Об этом «РИА Новости» сообщил спецпредставитель российского президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Он рассказал, что переговоры длились на протяжении всего года. Швыдкой отметил, что решение Франции говорит о признании достоинств российской науки.

Пожар в Нотр-Даме произошел в середине апреля. Его тушили 12 часов. В результате обрушились шпиль здания и треть крыши. Прокуратура Парижа выдвигала версии, что причиной возгорания могли стать непотушенная сигарета или неисправность электропроводки.

Президент России Владимир Путин предлагал своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону отправить российских специалистов для восстановления Нотр-Дама. Вице-премьер Ольга Голодец сообщала, что переговоры об этом ведутся.