Голодец заявила о переговорах с Парижем о помощи с реставрацией Нотр-Дама

Голодец заявила о переговорах с Парижем о помощи с реставрацией Нотр-Дама

Российские специалисты могут принять участие в восстановлении частично сгоревшего собора Нотр-Дам, сейчас такие переговоры ведутся с Францией. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец, передает «РИА Новости».

По ее словам, Франции нужны «очень конкретные специалисты по очень конкретным видам работ», а у России есть «уникальные возможности» в том, что касается реставрации.

«Я думаю, что мы окажем действительно серьезную поддержку именно профессионализмом наших специалистов», — заключила Голодец.

После пожара в соборе Парижской Богоматери, произошедшем 15 апреля, Россия была в числе стран, которые предложили Франции помощь в восстановлении здания. В частности, направить в страну «лучших российских специалистов» предлагал президент Владимир Путин. Кремль также выражал готовность передать в Париж древесину, а глава Сбербанка Герман Греф допускал возможность создать фонд для сбора пожертвований.