Кремль отказался давать оценки по расследованию дела Голунова

Давать промежуточные оценки по расследованию дела журналиста Ивана Голунова непрофессионально, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Пока нет сформулированных результатов расследования, поэтому давать промежуточные оценки было бы непрофессионально и неверно. Несколько месяцев — это достаточно незначительный срок для следствия», — сказал он.

Голунова задержали 6 июня по подозрению в попытке сбыта наркотиков. Никулинский суд Москвы заключил его под домашний арест. Позже, 11 июня с журналиста были сняты обвинения в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.

После этого президент России Владимир Путин уволил главу управления по контролю за оборотом наркотиков московского главка МВД генерал-майора Юрия Девяткина и руководителя управления внутренних дел по Западному административному округу столицы генерал-майора Андрея Пучкова. Таже были уволены четыре сотрудника УВД по Западному округу Москвы.