Следствие засекретило материалы по делу Голунова

Следственный комитет засекретил материалы дела журналиста Ивана Голунова, переданного затем в СК для проверки задерживавших его полицейских. Об этом заявил следователь на заседании Басманного суда, передает «Интерфакс».

«Материалы дела находятся под грифом секретности», — приводит его слова агентство.

Адвокат Голунова Сергей Бадашин при этом отметил, что речь идет лишь о части материалов по делу.

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