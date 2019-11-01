Преследование Ивана Голунова , 01 ноя, 12:48
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Следствие засекретило материалы по делу Голунова
Следственный комитет засекретил материалы дела журналиста Ивана Голунова, переданного затем в СК для проверки задерживавших его полицейских. Об этом заявил следователь на заседании Басманного суда, передает «Интерфакс».
«Материалы дела находятся под грифом секретности», — приводит его слова агентство.
Адвокат Голунова Сергей Бадашин при этом отметил, что речь идет лишь о части материалов по делу.
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