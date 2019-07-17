Адвокат опроверг информацию о делах против полицейских из-за Голунова

Уголовные дела в отношении сотрудников полиции, расследовавших дело журналиста Ивана Голунова, не возбуждались. Об этом в своем Telegram-канале сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

Дело о покушении на сбыт наркотиков, в котором фигурировал журналист «Медузы» Иван Голунов, расследуется Следственным комитетом (СК), напомнил он. В рамках дела следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. «Никаких новых возбужденных уголовных дел нет. Обвинения никому не предъявлено», — добавил Бадамшин.

Ранее «Медуза» со ссылкой на осведомленный источник писала, что СК завел дело о превышении должностных полномочий против сотрудников полиции, участвовавших в задержании Голунова.

По данным Telegram-канала Baza, среди подозреваемых по делу — начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров. Фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде, пишет издание.