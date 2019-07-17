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Преследование Ивана Голунова ,  
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Адвокат опроверг информацию о делах против полицейских из-за Голунова

Уголовные дела в отношении сотрудников полиции, расследовавших дело журналиста Ивана Голунова, не возбуждались. Об этом в своем Telegram-канале сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

Дело о покушении на сбыт наркотиков, в котором фигурировал журналист «Медузы» Иван Голунов, расследуется Следственным комитетом (СК), напомнил он. В рамках дела следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. «Никаких новых возбужденных уголовных дел нет. Обвинения никому не предъявлено», — добавил Бадамшин.

Ранее «Медуза» со ссылкой на осведомленный источник писала, что СК завел дело о превышении должностных полномочий против сотрудников полиции, участвовавших в задержании Голунова.

По данным Telegram-канала Baza, среди подозреваемых по делу — начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров. Фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде, пишет издание.

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Во вторник, 16 июля, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн сообщил, что управление по расследованию особо важных дел СК начало проверку по факту превышения полномочий полицейскими в отношении Голунова. Ранее такую проверку проводили в МВД.

Специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня по уголовному делу о попытке сбыта наркотиков. Никулинский суд отправил Голунова под домашний арест. Однако 11 июня по результатам комплексных экспертиз обвинения с журналиста были сняты в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.

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Расследование Голунова о похоронном бизнесе и московском УФСБ. Главное

Дело, по которому проходил Голунов, передали в Следственный комитет, поскольку по нему по-прежнему проходит ряд «неустановленных лиц».

Теги: Иван Голунов, адвокат, Meduza
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