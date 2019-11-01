Суд арестовал подозреваемого в убийстве мальчика в детсаду в Нарьян-Маре

Суд арестовал подозреваемого в убийстве мальчика в детсаду в Нарьян-Маре

Суд арестовал подозреваемого в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Подозреваемый отказался от дачи показаний в ходе допроса, в ближайшее время ему предъявят обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

СК также сообщает, что был задержан сотрудник охранного предприятия «Святогоръ», который охранял детский сад и допустил проникновение нетрезвого мужчины. Уточняется, что подозреваемый позвонил в домофон, а охранник открыл ему дверь дистанционно, приняв за родителя одного из детей.

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