СК показал видео допроса подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду

На записи показывают молчащего темноволосого мужчину, закованного в наручники. Его задержали после того, как он ворвался в детский сад и во время тихого часа убил ребенка

Видео: Следственный комитет РФ

Следственный комитет России опубликовал видео с задержанным по подозрению в убийстве шестилетнего ребенка в детском саду Нарьян-Мара.

На кадрах показывают территорию детского сада, а затем задержанного — это темноволосый мужчина с бородой. На него надеты наручники. Рядом с ним стоит охранник, а также вооруженный полицейский. «На третьем этаже в спальне. Мальчик шесть лет», — говорит полицейский. В ответ задержанный молчит. Следователи показали крупно и руки задержанного — они сильно тряслись. В конце ролика его уводят из помещения.

На видео также показаны фотографии из квартиры, в которой в беспорядке накиданы грязные вещи, посуда, пустые бутылки и инструменты. В Следственном комитете не пояснили, что на них показано.

Вооруженный ножом мужчина ворвался в детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре в Ненецком автономном округе во время тихого часа 31 октября. Он поднялся на второй этаж и нанес смертельное ранение шестилетнему мальчику.