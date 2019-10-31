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СК показал видео допроса подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду
На записи показывают молчащего темноволосого мужчину, закованного в наручники. Его задержали после того, как он ворвался в детский сад и во время тихого часа убил ребенка

Видео: Следственный комитет РФ

Следственный комитет России опубликовал видео с задержанным по подозрению в убийстве шестилетнего ребенка в детском саду Нарьян-Мара.

На кадрах показывают территорию детского сада, а затем задержанного — это темноволосый мужчина с бородой. На него надеты наручники. Рядом с ним стоит охранник, а также вооруженный полицейский. «На третьем этаже в спальне. Мальчик шесть лет», — говорит полицейский. В ответ задержанный молчит. Следователи показали крупно и руки задержанного — они сильно тряслись. В конце ролика его уводят из помещения.

На видео также показаны фотографии из квартиры, в которой в беспорядке накиданы грязные вещи, посуда, пустые бутылки и инструменты. В Следственном комитете не пояснили, что на них показано.

Вооруженный ножом мужчина ворвался в детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре в Ненецком автономном округе во время тихого часа 31 октября. Он поднялся на второй этаж и нанес смертельное ранение шестилетнему мальчику.

Мужчину задержали, им оказался 36-летний местный житель в состоянии опьянения. Погибшему ребенку он никем не приходится, от дачи показаний подозреваемый отказывается, отметили в СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Следственный комитет завел три уголовных дела: по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), а также в отношении охранного предприятия и сотрудников детсада по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Автор: Михаил Котляр
Теги: Нарьян-Мар, убийство, СК
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