Подозреваемому в убийстве ребенка в Нарьян-Маре назначат экспертизу

Подозреваемый в убийстве ребенка (Фото: СК РФ)

Подозреваемому в убийстве мальчика в детском саду в Нарьян-Маре назначат психиатрическую экспертизу. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

В ведомстве не стали подтверждать сообщения о том, что задержанный мужчина, по его словам, слышал «голоса».

«Также нет информации о том, что он ранее привлекался к уголовной ответственности», — заявили в пресс-службе.

31 октября вооруженный ножом злоумышленник проник в один из детских садов Нарьян-Мара во время тихого часа. Как сообщил РБК губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский, дверь убийце дистанционно открыл охранник.