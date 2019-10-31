В Нарьян-Маре задержали подозреваемого в убийстве ребенка в детсаду

В Нарьян-Маре задержали подозреваемого в убийстве ребенка в детсаду

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Нарьян-Маре задержали мужчину, которого подозревают в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду во время тихого часа, сообщает Следственный комитет.

Полиция задержала подозреваемого на месте преступления, говорится в сообщении. Им оказался 36-летний местный житель. Он находился в нетрезвом состоянии.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Об убийстве ребенка во время тихого часа в детсаду в Ненецком автономном округе ранее сообщили местные СМИ. В управлении СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу РБК подтвердили, что мужчина в Нарьян-Маре нанес смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время «тихого часа».