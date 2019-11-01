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Знакомые сообщили детали о подозреваемом в убийстве ребенка в Нарьян-Маре

Знакомые предполагаемого убийцы ребенка в детском саду Нарьян-Мара рассказали РБК подробности о его жизни. 

31 октября вооруженный ножом мужчина проник во время тихого часа в детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре и нанес смертельное ранение шестилетнему ребенку. По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний мужчина. Следственный комитет его имени не называет, но Telegram-канал Baza и РЕН ТВ сообщают, что задержанным оказался 36-летний местный житель Денис Поздеев.

В беседе с РБК один из знакомых Поздеева рассказал, что проблемы с алкоголем у него начались уже давно. «Я с ним не общался уже года два. Но на тот момент он уже выпивал. Насколько мне известно, приступы белой горячки у него уже бывали. Несколько общих знакомых перестали с ним общаться именно из-за его пристрастия к алкоголю. Рассказывали, что весь их с ним диалог сводился к тому, что он предлагал выпить или занимал денег», — сказал он. По словам мужчины, за два года Поздеев сильно изменился внешне. «Можно сказать, он опустился, раньше выглядел гораздо опрятнее», — объяснил знакомый нападавшего.

«Его уволили с работы четыре года назад, работу он себе найти не мог, стал злоупотреблять алкоголем. Недавно лежал в психиатрическом отделении. На волне алкоголизма, так сказать, белочку поймал. Ему стало казаться, что за ним бегает какое-то мифическое существо — вроде, минотавр. Попытался покончить с собой. Я думаю, алкоголь — это генетически у него. Его мама пьет», — рассказал другой знакомый Поздеева. По его словам, Денис был в хороших отношениях с матерью. «А так он парень спокойный был. Агрессии никакой не проявлял к окружающим, тем более детям», — добавил собеседник РБК.

Бывший коллега Поздеева Сергей Канев рассказал, что тот увлекался музыкой и футболом. «Лет пять назад мы вместе работали, электриками на электростанции. Тогда он был адекватным, добрым и веселым. Увлекался футболом, ходил на тренировки, музыку слушал, кажется, сам на чем-то играл. Проблем с алкоголем не было», — отметил Канев.

По факту убийства ребенка заведено три уголовных дела по статьям: «Убийство малолетнего», «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Сам задержанный на допросе сообщил, что убил ребенка из-за некого заклинания, прочитанного в книге.

Теги: Нарьян-Мар, новости РБК
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