Задержанный за убийство в детском саду сообщил о «заклинании из книжки»

Задержанный за убийство в детском саду сообщил о «заклинании из книжки»

Подозреваемый рассказал, что убил ребенка из-за некого заклинания, о котором прочитал в книге. «Там надо было убить ребенка, маленького ребенка, чтобы заклинание сбылось», — сказал он

Подозреваемый в убийстве ребенка (Фото: СК РФ)

Задержанный по подозрению в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре мужчина заявил, что совершил преступление из-за некого заклинания, о котором прочитал в книге. Видеозапись его допроса опубликовали телеканал РЕН ТВ, а также Telegram-каналы Mash и 112.

«Прочитал о заклинании в книжке про вечную жизнь», — говорит задержанный. «Там надо было убить ребенка, маленького ребенка, чтобы заклинание сбылось», — ответил он на вопрос, зачем пришел в детский сад.

По его словам, книгу, в которой было заклинание, он приобрел в книжном магазине. Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что 36-летний местный житель Денис Поздеев заявил, что ему приказали убить ребенка неизвестные «голоса в голове, которые обещали ему вечную жизнь». По данным Mash, мужчина лечился с 2016 года у нарколога в окружной больнице Нарьян-Мара.

31 октября в детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре во время тихого часа проник вооруженный ножом мужчина. Злоумышленник нанес смертельное ранение шестилетнему ребенку. Полиция задержала подозреваемого на месте преступления, им оказался 36-летний мужчина. СК возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство малолетнего).