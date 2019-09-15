Турция получила вторую батарею С-400

Турция получила все компоненты второй батареи российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.
Поставки велись на авиабазу Мюртед в Анкаре с 27 августа.
Работы по установки системы и обучению персонала продолжаются. Систему планируется ввести в эксплуатацию в апреле 2020 года.
В 2017 году Турция и Россия заключили контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на $2,5 млрд. Первые самолеты с компонентами ЗРК начали прилетать в Анкару в июле. По контракту Турции также передадут частично и технологии производства.