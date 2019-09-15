Турция получила вторую батарею С-400

На вооружение они поступят в апреле следующего года. Всего по контракту Анкара получит от Москвы четыре дивизиона зенитно-ракетных комплексов

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Турция получила все компоненты второй батареи российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.

Поставки велись на авиабазу Мюртед в Анкаре с 27 августа.

Работы по установки системы и обучению персонала продолжаются. Систему планируется ввести в эксплуатацию в апреле 2020 года.

В 2017 году Турция и Россия заключили контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на $2,5 млрд. Первые самолеты с компонентами ЗРК начали прилетать в Анкару в июле. По контракту Турции также передадут частично и технологии производства.