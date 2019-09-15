Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 64,47 (-0,72) Quote, 13 сен, 12:49
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 71,53 (-0,3) Quote, 13 сен, 12:49
В Совфеде заявили о намерении Запада вытеснить Россию с рынка газа Политика, 13:52 Умер академик Виктор Ивантер Общество, 13:41 Турция получила вторую батарею С-400 Политика, 13:17 МИД посоветовал туристам избегать людных мест в Гонконге Общество, 13:15 Reuters узнал о сроках восстановления поставок нефти после атак дронов Экономика, 13:13 Как быстрорастущие компании добивались прогресса и лидерства РБК и SAP, 13:13 СК начал проверку после экстренной посадки самолета в Красноярске Общество, 13:09 Клуб НБА «Торонто Рэпторс» представил фирменный хиджаб для баскетболисток Спорт, 13:07 В США сообщили о размещении в Германии установок системы «стальной дождь» Политика, 12:58 Сноуден написал в мемуарах о маскировке на улицах Москвы Общество, 12:49 СМИ сообщили о подключении Заворотнюк к аппарату вентиляции легких Общество, 12:18 Тайсона Фьюри госпитализировали после победы в бою с Отто Уаллином Спорт, 11:57 Иран предупредил США о дальности ракет после обвинений в атаке дронов Политика, 11:52 Синоптики предупредили москвичей о барической «пиле» Общество, 11:44
Политика ,  
0 
Турция получила вторую батарею С-400
На вооружение они поступят в апреле следующего года. Всего по контракту Анкара получит от Москвы четыре дивизиона зенитно-ракетных комплексов
Фото: Vitaly Nevar / Reuters

Турция получила все компоненты второй батареи российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.

Поставки велись на авиабазу Мюртед в Анкаре с 27 августа.

Работы по установки системы и обучению персонала продолжаются. Систему планируется ввести в эксплуатацию в апреле 2020 года.

Политика
Эрдоган заявил об искренности России в вопросе поставок С-400

В 2017 году Турция и Россия заключили контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на $2,5 млрд. Первые самолеты с компонентами ЗРК начали прилетать в Анкару в июле. По контракту Турции также передадут частично и технологии производства.

Против закупки российских С-400 активно выступают США и НАТО. Президент США Дональд Трамп ввел против Анкары санкции, отказавшись передавать ей свои истребители F-35. В Белом доме указывали, что покупка С-400 делает невозможным дальнейшее участие Турции в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения.

Власти Турции допускали возможность заключения еще одного контракта с Россией на дополнительную партию С-400, однако отметили, что пойдут на это, если не смогут купить у США их Patriot. Глава МИД республики Мевлют Чавушоглу указывал, что в этом плане Турция — независимая страна.

Автор: Анна Трунина
Теги: С-400, зенитно-ракетные системы, Турция, Рособоронэкспорт
Материалы по теме
Эрдоган заявил об искренности России в вопросе поставок С-400
Политика
Россия получила аванс от Индии за С-400
Политика
Турция назвала условие покупки у России дополнительных С-400
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter