Минобороны опубликовало кадры доставки С-400 в Турцию на «Руслане»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,09 +0,28 EUR Бирж. 70,97 +0,29 Brent 66,94 -0,10% USD Нал. 63,61 62,62 EUR Нал. 71,58 70,57 USD ЦБ 63,02 +0,03 EUR ЦБ 71,01 +0 EUR/USD 1,1245 -0,0007 BTC/USD Бирж. 11 631,00 +287,00 IMOEX 2 777,25 -0,44% RTSI 1 386,77 -0,87% DJIA 27 167,21 +0,29% Nasdaq 8 209,62 +0,17%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Twitter $44 (+17,33%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,22%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Colgate-Palmolive $75 (+2,39%) прогноз Stifel к 17.04.20
Доллар/Рубль ₽60,58 (-3,56%) прогноз BNP Paribas к 11.07.20
Twitter $44 (+17,33%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,22%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Colgate-Palmolive $75 (+2,39%) прогноз Stifel к 17.04.20
Доллар/Рубль ₽60,58 (-3,56%) прогноз BNP Paribas к 11.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 63,02 (+0,03) Quote, 12:14
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 71,01 (0) Quote, 12:14
Суд арестовал подозреваемого по делу о взятке замглавы Пенсионного фонда Общество, 16:39 Равенство в футболе и обществе: кто такая Меган Рапино Стиль, 16:39 Минобороны опубликовало кадры доставки С-400 в Турцию на «Руслане» Политика, 16:32 Кому достанутся триллионы рублей из Фонда национального благосостояния Quote, 16:30 Скандально известный хоккеист Анисин подписал пробный контракт с «Сочи» Спорт, 16:27 Что помогло советской милиции ликвидировать 30 крупных банд РБК и Peugeot, 16:27 Ущерб от незаконной вырубки лесов под Новгородом оценили в 1,3 млрд руб. Общество, 16:25 Китай заявил о санкциях против компаний США из-за поставок оружия Тайваню Политика, 16:23 Мероприятия в России по теме «Инновации». 13-19 июля 2019 года Экономика инноваций, 16:17  Жуков, Солженицын, Горбачева и другие люди из СССР на обложке Time Стиль, 16:16 Бизнес (не) по-детски. Дайджест иностранных СМИ Pro, 16:16 Клиенты myCryptoWallet не могут вывести свои средства: у биржи проблемы Крипто, 15:59 Путин обсудил с Совбезом отношения с Киевом после разговора с Зеленским Политика, 15:59 Что взять в деловую поездку, чтобы соблюсти любой дресс-код РБК Стиль и BOSS, 15:58
Политика ,  
0 
Минобороны опубликовало кадры доставки С-400 в Турцию на «Руслане»

Минобороны России опубликовало видео доставки зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 Турции. Кадры размещены на канале ведомства в YouTube.

Видео: Минобороны России

На кадрах видно, как грузовой самолет АН-124-100 «Руслан» приземлился в российском аэропорту, после чего в него погрузили С-400 и отправили в аэропорт Анкары. В турецкой воздушной гавани его разгрузили.

Ранее министерство подтвердило доставку в Турцию первых комплексов. Перед этим Минобороны Турции сообщало о поставке в Анкару первых компонентов российских ЗРК. Партию доставили на авиабазу Мюртед. В российском ведомстве добавили, что последующие поставки будут осуществляться согласно контракту и в срок.

Политика
Турция сообщила о начале поставок компонентов С-400

В 2017 году Россия и Турция подписали контракт на поставку Анкаре четырех дивизионов С-400 на сумму $2,5 млрд. Против соглашения выступали США. Вашингтон потребовал от Анкары отказаться от российских систем и предложил американские комплексы Patriot. США также угрожали отменить поставки истребителей F-35. Несмотря на это, турецкий президент Реджеп Эрдоган отказался разорвать контракт с Россией.

Теги: Минобороны, ЗРК С-400, Турция
Материалы по теме
Турция сообщила о начале поставок компонентов С-400
Политика
Минобороны подтвердило доставку в Турцию первых элементов С-400
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter