Минобороны опубликовало кадры доставки С-400 в Турцию на «Руслане»

Минобороны России опубликовало видео доставки зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 Турции. Кадры размещены на канале ведомства в YouTube.

Видео: Минобороны России

На кадрах видно, как грузовой самолет АН-124-100 «Руслан» приземлился в российском аэропорту, после чего в него погрузили С-400 и отправили в аэропорт Анкары. В турецкой воздушной гавани его разгрузили.

Ранее министерство подтвердило доставку в Турцию первых комплексов. Перед этим Минобороны Турции сообщало о поставке в Анкару первых компонентов российских ЗРК. Партию доставили на авиабазу Мюртед. В российском ведомстве добавили, что последующие поставки будут осуществляться согласно контракту и в срок.