Эрдоган назвал дату последнего этапа поставок С-400

Последняя партия российских зенитно-ракетных комплексов С-400 поступит в Турцию в ноябре-декабре. Об этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в эфире телеканала NTV.

«Нам сказали: Patriot вам не дадим. Не давайте. И что произошло? Мы купили С-400 <...> Поставки уже осуществляются. Последний этап будет в декабре, а может и в ноябре», — сказал президент.

Первые поставки компонентов С-400 начались 12 июля. Вторую батарею вооружения Турция получила 15 сентября. Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 Россия и Турция подписали в 2017 году на сумму $2,5 млрд. Недовольство сделкой неоднократно выражали США. Вашингтон потребовал от Анкары отказаться от российских систем, предложив взамен американские комплексы Patriot. После отказа Турции и подтверждения сделки США заявили, что откажутся от поставок Анкаре истребителей F-35.