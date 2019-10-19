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Москва высоко оценила шансы на новые поставки ракетных систем Турции
Действующий контракт, в рамках которого Россия поставляет Турции С-400, вызвал недовольство у США. Попытки Вашингтона отговорить Анкару от этого шага результатов не дали
Фото: Zuma / ТАСС

Российский вице-премьер, курирующий оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов счел высокой вероятность заключения нового контракта на поставку Турции зенитно-ракетных комплексов.

«Я думаю, высокая вероятность», — сказал Борисов, отвечая на вопрос журналистов. «У них [Турции] опцион есть, они вправе реализовать его», — уточнил вице-премьер (цитата по ТАСС).

Задали Борисову вопрос и о возможности поставок Турции российских Су-35 и Су-57. Вице-премьер сообщил, что интерес президента Турции Реджепа Эрдогана на авиасалоне МАКС к этим истребителям был неподдельный. Борисов напомнил, что Анкара в итоге смогла отстоять покупку российских С-400, и допустил, что она сделает выбор в пользу российской боевой авиации.

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«Ничто исключать нельзя», — сказал Борисов. Он добавил, что дальнейший выбор Турции будет зависеть от многих факторов, в том числе от того, как у них дальше будут складываться отношения с Соединенными Штатами.

Этим летом Россия начала поставки в Турцию российских систем С-400. Контракт был заключен между странами еще в конце 2017 года. Покупка Турцией, которая является членом НАТО, вызвала недовольство у США. Вашингтон просил Анкару отказаться от покупки, однако все попытки оказались безуспешны. В качестве санкционных мер США исключили Турцию из совместной программы по производству истребителей F-35. Анкара после этого начала присматриваться к российским Су-35 и Су-57.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Юрий Борисов, Турция, С-400, ЗРК
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