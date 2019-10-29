Фигуранта «дела 27 июля» Губайдулина объявили в международный розыск

Фигурант «дела 27 июля» Айдар Губайдулин, ранее покинувший Россию, объявлен в международный розыск. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь суда Басманного суда Москвы Юнона Царева.

«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении находящегося в международном розыске Губайдулина Айдара Наилевича», — заявила она, добавив, что судебное заседание по делу фигуранта пройдет в ближайшее время.

Айдар Губайдулин был задержан в начале августа по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителям власти) во время несанкционнированной акции в Москве 27 июля. Следствие считает, что задержанный бросил «бутылку с неустановленной жидкостью» в полицейского, но не попал в него.

18 сентября Мещанский районный суд Москвы изменил меру пресечения Айдару Губайдулину на подписку о невыезде. 17 октября стало известно, что фигурант покинул Россию. Свое решение он объяснил опасением за свое будущее из-за арестов четырех новых фигурантов «дела 27 июля» Егора Лесных, Максима Мартинцова, Андрея Баршая и Владимира Емельянова, суда над Константином Котовым и отказа в апелляции Егору Жукову и Самариддину Раджабову.