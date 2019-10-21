Новый глава СПЧ сообщил о планах обсудить «дело 27 июля» на заседании

Новый глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что на одной из встреч будет обсуждаться уголовное дело о беспорядках на несогласованных акциях в Москве. Об этом Фадеев рассказал РБК.

«Не на ближайшей встрече, но будем обсуждать. Вопрос был такой: будет ли СПЧ под моим руководством игнорировать это дело. Нет, не будет», — сказал он.

Фадеев добавил, что его позиция заключается в том, что нужно опираться на членов СПЧ, на их повестку дня. По его словам, если многие члены совета считают необходимым обсуждать этот вопрос, то его будут обсуждать.

27 июля в Москве прошла несогласованная протестная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В результате силовики задержали более 1 тыс. человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст.212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия против представителей власти (ст.318 УК РФ).