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Мосгорсуд оставил без изменений меру пресечения для Жукова и Раджабова

Московский городской суд оставил без изменений меру пресечения студенту ВШЭ Егору Жукову и Самариддину Раджабову — фигурантам «дела 27 июля». Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда. Жуков остается под домашним арестом, а Раджабов — в СИЗО.

«Постановление Басманного районного суда г. Москвы в части избранной меры пресечения оставлено без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — сказали в пресс-службе.

Самариддин Раджабов и Егор Жуков были участниками несогласованная акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму, которая прошла в Москве 27 июля.

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Раджабова обвиняют в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ)
и применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии следствия, он бросил пластиковую бутылку в одного из сотрудников ОМОНа.

Студента Высшей школе экономики (ВШЭ) Егора Жукова изначально также обвиняли в участии в массовых беспорядках. Он был арестован на два месяца до 27 сентября, но 3 сентября его перевели под домашний арест. В тот же день ему предъявили новое обвинение — в публичных призывах к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ), а уголовное преследование по ст. 212 была прекращено.

Следователи утверждают, что Жуков размести на YouTube видеозапись с призывами осуществлению экстремистской деятельности.

Теги: Мосгорсуд
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