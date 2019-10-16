Мосгорсуд оставил без изменений меру пресечения для Жукова и Раджабова

Мосгорсуд оставил без изменений меру пресечения для Жукова и Раджабова

Московский городской суд оставил без изменений меру пресечения студенту ВШЭ Егору Жукову и Самариддину Раджабову — фигурантам «дела 27 июля». Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда. Жуков остается под домашним арестом, а Раджабов — в СИЗО.

«Постановление Басманного районного суда г. Москвы в части избранной меры пресечения оставлено без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — сказали в пресс-службе.

Самариддин Раджабов и Егор Жуков были участниками несогласованная акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму, которая прошла в Москве 27 июля.

Раджабова обвиняют в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ)

и применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии следствия, он бросил пластиковую бутылку в одного из сотрудников ОМОНа.