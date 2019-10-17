Фигурант «дела 27 июля» Губайдулин уехал из России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 64,35 (+0,09) Quote, 16 окт, 12:24
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 71,05 (+0,2) Quote, 16 окт, 12:24
Рассеянный склероз: как сохранить профессию и качество жизни Pink, 12:24 Прокуратура проверит информацию об избиении школьницы на Сахалине Общество, 12:20 Глава Минэнерго США пересказал разговор с адвокатом Трампа об Украине Политика, 12:15 Степан Михалков: чем заняться зимой и куда поехать на машине РБК и Dunlop, 12:06 Как онлайн-ретейлеру организовать ИТ-процессы Pro, 12:05 «Роснефть» приостановила добычу нефти на месторождении у границы с Сирией Политика, 12:02 Дуров заявил о готовности вернуть 77% денег инвесторам в его криптовалюту Бизнес, 12:01 Биржа Binance сожгла $36,7 млн в токенах BNB Крипто, 12:00 Задайте вопрос Максиму Орешкину. Онлайн на РБК Экономика, 12:00 Мэр Новосибирска создал спецкомиссию из-за смерти старшеклассницы в школе Общество, 11:46 Продажа радости: как работает экономика впечатлений в России и за рубежом Pro, 11:44 Как научить офисную технику делать работу за вас РБК и Xerox, 11:40 В СК назвали причину гибели большинства пассажиров сгоревшего SSJ100 Общество, 11:38 Тедеско назвал Джикию членом тренерского штаба «Спартака» Спорт, 11:34
«Дело 27 июля» ,  
0 
Фигурант «дела 27 июля» Губайдулин уехал из России
Губайдулин, который был под подпиской о невыезде, сообщил, что в ближайшие годы не вернется в Россию. Следователь не давал ему разрешения на отъезд, уточнил адвокат
Айдар Губайдулин (Фото: Андрей Васильев / ТАСС)

Фигурант «дела 27 июля» Айдар Губайдулин, обвиняемый в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК) на несогласованной акции в Москве, уехал из России. Об этом сообщил его адвокат Максим Пашков.

«Он уехал из нашей страны, куда именно — неизвестно. Следователь не давал ему разрешение на отъезд из страны», — сказал он.

Сам Губайдулин написал в Facebook, что покинул страну и в ближайшие годы не вернется.

Губайдулина задержали в начале августа. Сначала ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 212 УК (участие в массовых беспорядках), позднее его переквалифицировали на статью о насилии в отношении представителя власти.

Общество
Фигуранта «дела 27 июля» Губайдулина выпустили из СИЗО

В сентябре Мещанский районный суд Москвы изменил меру пресечения Губайдулину на подписку о невыезде. Суд обосновал это решение несоответствием квалификации действий мужчины и ущемлением его права на защиту.

Следствие считает, что в ходе несогласованной акции 27 июля Губайдулин бросил в сотрудника правоохранительных органов «бутылку с неустановленной жидкостью», но не попал в полицейского. По словам самого Губайдулина, пластиковая бутылка была пустой. Он также объяснил свой поступок «эмоциональным всплеском» из-за грубого задержания другого участника.

Общество
Уголовные дела против участников акций протеста в Москве. Что важно знать

Акции протеста из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму проходили с середины июля, часть из них не была согласованной. В частности, на несанкционированной акции 27 июля, по официальным данным, были задержаны 1074 человека, правозащитники сообщали более чем о 1300 задержанных. После акции СК завел дело о массовых беспорядках, а также несколько дел о применении насилия к представителям власти. Пять человек уже получили реальные сроки, уголовное преследование части фигурантов прекратили.

Автор: Юлия Выродова
Теги: уголовное дело, протесты, эмиграция
Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК
Отправить
Материалы по теме
Фигуранта «дела 27 июля» Губайдулина выпустили из СИЗО
Общество
В Москве задержали еще двух фигурантов дела о массовых беспорядках
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter