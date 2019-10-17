Фигурант «дела 27 июля» Губайдулин уехал из России

Губайдулин, который был под подпиской о невыезде, сообщил, что в ближайшие годы не вернется в Россию. Следователь не давал ему разрешения на отъезд, уточнил адвокат

Айдар Губайдулин (Фото: Андрей Васильев / ТАСС)

Фигурант «дела 27 июля» Айдар Губайдулин, обвиняемый в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК) на несогласованной акции в Москве, уехал из России. Об этом сообщил его адвокат Максим Пашков.

«Он уехал из нашей страны, куда именно — неизвестно. Следователь не давал ему разрешение на отъезд из страны», — сказал он.

Сам Губайдулин написал в Facebook, что покинул страну и в ближайшие годы не вернется.

Губайдулина задержали в начале августа. Сначала ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 212 УК (участие в массовых беспорядках), позднее его переквалифицировали на статью о насилии в отношении представителя власти.