Фигуранта «дела 27 июля» Губайдулина выпустили из СИЗО

Следствие считает, что Губайдулин бросил в полицейского бутылку с «неустановленной жидкостью». Сам фигурант дела говорил, что пластиковая бутылка была пустой, а его защита настаивает, что после акции ее никто не видел

Мещанский районный суд Москвы изменил меру пресечения Айдару Губайдулину, обвиняемому в применении насилия к представителю власти 27 июля, на подписку о невыезде, сообщили РБК в пресс-службе суда. Дело возвращено в прокуратуру.

Суд обосновал это решение несоответствием квалификации действий Губайдулина и ущемлением его права на защиту, пишет «Медиазона». По версии следствия, во время митинга 27 июля Губайдулин бросил в сотрудника правоохранительных органов «бутылку с неустановленной жидкостью», но не попал в полицейского. Сам Губайдулин говорил, что пластиковая бутылка была пустой.

«А то, что бутылка была полной, это только предположение, потому что саму бутылку никто не видел и не изымал», — говорил «Медиазоне» адвокат Губайдулина Максим Пашков.

В ходе допроса Губайдулин объяснил свой поступок «эмоциональным всплеском», которому поддался, увидев грубое задержание другого участника акции.