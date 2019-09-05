Участник акций протеста получил четыре года колонии по «дадинской» статье

Участник акций протеста Константин Котов получил четыре года колонии по статье о неоднократных нарушениях на митингах. Это второй приговор по «дадинской» статье. Котову вменяли участие в несанкционированных акциях и призывы к ним

Константин Котов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Тверской суд Москвы приговорил к четырем годам колонии 34-летнего программиста Константина Котова, сообщил Следственный комитет. Такое решение принял судья Станислав Минин.

Котову вменялось преступление по ст. 212.1 УК (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Максимальная санкция по этой статье — пять лет колонии; гособвинитель запрашивал для активиста 4,5 года.

Статья предусматривает уголовное наказание, если человек более двух раз в течение 180 дней привлекался к административной ответственности за нарушения на акциях.

Гособвинение указывало, что за полгода на Котова были составлены четыре административных протокола. Три из них — за участие в несогласованных акциях: пикете в поддержку арестованного аспиранта МГУ Азата Мифтахова, шествии в защиту фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», акции в поддержку журналиста Ивана Голунова. Также в качестве нарушения Котову вменяли пост в Facebook с призывом выходить на несанкционированную акцию 20 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Кроме того, Котов принял участие в акции 10 августа, где, по версии следствия, выкрикивал лозунги. Видео его задержания суд просматривать отказался: на кадрах, которые опубликовал телеканал «Дождь», видно, что Котова задерживают практически сразу после выхода из метро.