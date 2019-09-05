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Участник акций протеста получил четыре года колонии по «дадинской» статье
Участник акций протеста Константин Котов получил четыре года колонии по статье о неоднократных нарушениях на митингах. Это второй приговор по «дадинской» статье. Котову вменяли участие в несанкционированных акциях и призывы к ним
Константин Котов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Тверской суд Москвы приговорил к четырем годам колонии 34-летнего программиста Константина Котова, сообщил Следственный комитет. Такое решение принял судья Станислав Минин.

Котову вменялось преступление по ст. 212.1 УК (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Максимальная санкция по этой статье — пять лет колонии; гособвинитель запрашивал для активиста 4,5 года.

Статья предусматривает уголовное наказание, если человек более двух раз в течение 180 дней привлекался к административной ответственности за нарушения на акциях.

Гособвинение указывало, что за полгода на Котова были составлены четыре административных протокола. Три из них — за участие в несогласованных акциях: пикете в поддержку арестованного аспиранта МГУ Азата Мифтахова, шествии в защиту фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», акции в поддержку журналиста Ивана Голунова. Также в качестве нарушения Котову вменяли пост в Facebook с призывом выходить на несанкционированную акцию 20 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Кроме того, Котов принял участие в акции 10 августа, где, по версии следствия, выкрикивал лозунги. Видео его задержания суд просматривать отказался: на кадрах, которые опубликовал телеканал «Дождь», видно, что Котова задерживают практически сразу после выхода из метро

Гособвинитель настаивал, что Котов после штрафов и арестов продолжал выходить на акции, «не сделав должных выводов, презирая конституционно охраняемые ценности» и «демонстрируя пренебрежительное отношение к органам государственной власти Российской Федерации и обществу», — передавала «Медиазона».

Процесс по делу Котова занял два дня, хотя обвиняемый не признал вину, и дело рассматривалось не в особом, а в общем порядке. Оба заседания длились до позднего вечера; в качестве свидетелей по делу допросили несколько сотрудников полиции и ОМОНа, а также департамента региональной безопасности мэрии Москвы.

«Я считаю, что судят не меня, а право на свободу слова и свободу собраний», — заявил Котов в своем последнем слове.

«Дадинская» статья

Вынесенный Котову приговор — второй по статье 212.1. Она появилась в Уголовном кодексе в 2014 году по инициативе депутатов Александра Сидякина, Алексея Красова и Игоря Зотова. Первым осужденным по ней был гражданский активист Ильдар Дадин. В конце 2015 года он получил по приговору судьи Басманного суда Наталии Дударь три года колонии, хотя гособвинение запрашивало ему условный срок, а до приговора Дадин не находился под стражей.

Одновременно с делом Дадина по этой статье УК были возбуждены дела еще в отношении троих активистов — Марка Гальперина, Владимира Ионова и Ирины Калмыковой, однако ни одно из них в итоге не дошло до приговора.

Дадин обжаловал статью 212.1 в Конституционном суде, и тот постановил, что дело активиста подлежит пересмотру. Согласно позиции КС, ответственность по этой статье не должна наступать за участие в мирных акциях, не повлекших угроз для жизни и здоровья людей — даже если они не были согласованы с властями.

В феврале 2017 года приговор Дадину был отменен Верховным судом. Инстанция тогда сослалась на формальные основания. Однако председатель ВС Вячеслав Лебедев вскоре заявил, что выступает против ст. 212.1 и поддерживает ее отмену. Одновременно такую же позицию высказала и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Новые дела по ст. 212.1 УК не возбуждались в течение трех с половиной лет; снова применять ее начали только в 2019 году. Фигурантами дел о неоднократных нарушениях на митингах стали активисты «мусорных протестов» в Архангельской области и в Подмосковье — Андрей Боровиков и Вячеслав Егоров, сообщало «ОВД-Инфо».

Котов стал первым из фигурантов дела о неоднократных нарушениях на митингах, которого на стадии следствия суд постановил отправить под стражу.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: акции протеста, оппозиция, Мосгордума, Ильдар Дадин
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