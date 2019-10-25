Кадыров сообщил о начале работы полиции из Чечни на севере Сирии

Кадыров сообщил о начале работы полиции из Чечни на севере Сирии

Чеченская военная полиция начала патрулирование на севере Сирии, заявил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Военная полиция из Чечни начала решение задачи по обеспечению безопасности населения и патрулированию территории, откуда выводятся «курские отряды самообороны и вооружение», — написал Кадыров. Он пишет, что отправленные военные имеют хорошую подготовку. Глава Чечни также отметил, что пострадавшим местным жителям помогает Общественный фонд им. Ахмата Кадырова.

Ранее Минобороны сообщило о перебросе в Сирию около 300 военных полицейских из расположенного в Чечне спецподразделения. Кадыров пообещал боевикам из Сирии при попытке проникнуть на территорию Чечни билеты «в театр или на кладбище». По словам главы республики, для предотвращения террористического вторжения в регионе созданы специальные подразделения.

22 октября российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу, результатом которой стало подписание соглашения о Сирии. Анкара заявила об окончании операции «Источник мира», а курдским формированиям дали пять суток, чтобы выйти из 30-километровой зоны вдоль турецко-сирийской границы. Согласно договоренности, российские военные начали совместно с сирийскими пограничниками контролировать вывод курдских формирований. Как сообщили в Кремле, единственная цель российских военных — обеспечить территориальную целостность и суверенитет Сирии.