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Военная полиция России начала патрулирование в районе сирийского Манбиджа

Российские военные начали обход передовых позиций армии Сирии к северо-востоку от города Манбидж, перешедшего в октябре под контроль Дамаска. Об этом сообщил представитель военной полиции, передает «РИА Новости».

Маршрут патрулейпрошел неподалеку от деревни Кейрата, около места впадения реки Саджур в Евфрат, которая выступала в качестве линии разграничения между сирийской армией и курдскими боевиками. По словам представителя полиции, десять дней назад эту территорию обходили военные США, которых после начала операции Анкары отвели в сторону иракской границы. Российские полицейские обошли и район вблизи населенного пункта Кара-Козака на левом берегу Евфрата, находящийся вблизи моста, через который идет основной поток товаров и людей. 

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Накануне, 22 октября, лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры, по итогам которых подписали меморандум о взаимопонимании по ситуации в Сирии. Согласно документу, с полудня 23 октября российская военная полиция совместно с сирийскими пограничниками будут содействовать выводу курдских формирований с пограничных территорий. Когда вывод завершится, Россия и Турция начнут патрулирование на расстояние до 10 км от границы к западу и к востоку от района военной операции Анкары. При этом отдельно оговорен статус города Камышлы, в котором совместное патрулирование проводится не будет.

Теги: Сирия, Манбидж, патрулирование
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