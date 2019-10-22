Переговоры Путина и Эрдогана продлились более шести часов

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продлились более шести часов, передает корреспондент РБК.

Встреча началась в 13:27 по московскому времени. По информации пресс-службы Кремля, главной темой беседы стала ситуация в Сирии: президенты двух стран обсудили вопросы нормализации обстановки на северо-востоке страны, политическое урегулирование конфликта в ближневосточном регионе, сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.

«Кроме того, лидеры обменялись мнениями по заявлениям, сделанным Вашингтоном и Анкарой относительно положения дел в Сирии», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал переговоры Путина и Эрдогана как сложные и обстоятельные в связи с тем, что предстоит обсудить много тем. Также он отметил, что встреча началась в узком формате.