Кремль назвал единственную цель присутствия российских военных в Сирии

По словам Дмитрия Пескова, российские военные находятся в Сирии на законном основании, но после завершения политического урегулирования нужен будет полный вывод всех иностранных военных

Российская военная полиция в Сирии (Фото: AP)

Власти России преследуют в Сирии единственную цель — обеспечить территориальную целостность и суверенитет этой страны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. По его словам, по достижении этой цели российские военные должны будут покинуть Сирию.

«Позиция России хороша известна — только российские подразделения находятся в Сирии на легитимной основе, по просьбе сирийского руководства. И в конечном итоге нужно обеспечить полный вывод иностранных формирований из страны после политического урегулирования», — заявил Песков.

Путин еще в 2015 году говорил, что Россия не собирается погружаться в сирийский конфликт «с головой» и будет поддерживать сирийскую армию «исключительно в ее законной борьбе именно с террористическими группировками».

В ходе прямой линии в 2018 году Путин заявил, что применение российских войск в Сирии обеспечило «уникальный опыт» их совершенствования, и назвал их использование «важной и благородной» миссией, направленной на защиту интересов России.

«Наши военные находятся там, для того чтобы обеспечить интересы России в этом жизненно важном регионе мира, очень близком от нас, и они будут там находиться до тех пор, пока это выгодно России, и во исполнение наших международных обязательств», — сказал тогда Путин.