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Война в Сирии ,  
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Кремль назвал единственную цель присутствия российских военных в Сирии
По словам Дмитрия Пескова, российские военные находятся в Сирии на законном основании, но после завершения политического урегулирования нужен будет полный вывод всех иностранных военных
Российская военная полиция в Сирии (Фото: AP)

Власти России преследуют в Сирии единственную цель — обеспечить территориальную целостность и суверенитет этой страны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. По его словам, по достижении этой цели российские военные должны будут покинуть Сирию.

«Позиция России хороша известна — только российские подразделения находятся в Сирии на легитимной основе, по просьбе сирийского руководства. И в конечном итоге нужно обеспечить полный вывод иностранных формирований из страны после политического урегулирования», — заявил Песков.

Путин еще в 2015 году говорил, что Россия не собирается погружаться в сирийский конфликт «с головой» и будет поддерживать сирийскую армию «исключительно в ее законной борьбе именно с террористическими группировками».

В ходе прямой линии в 2018 году Путин заявил, что применение российских войск в Сирии обеспечило «уникальный опыт» их совершенствования, и назвал их использование «важной и благородной» миссией, направленной на защиту интересов России.

«Наши военные находятся там, для того чтобы обеспечить интересы России в этом жизненно важном регионе мира, очень близком от нас, и они будут там находиться до тех пор, пока это выгодно России, и во исполнение наших международных обязательств», — сказал тогда Путин.

Российская операция в Сирии началась 30 сентября 2015 года. В марте 2016 года в ходе встречи с министрами иностранных дел и обороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу Путин отдал приказ о начале вывода основной части российской группировки из Сирии. «Задача, поставленная перед Министерством обороны и Вооруженными силами, в целом выполнена», — объяснил свое решение президент.

11 декабря 2017 года Путин приехал на авиабазу Хмеймим и приказал приступить к выводу группировки войск в пункты их постоянной дислокации. «Задача борьбы с вооруженными бандитами здесь, в Сирии, задача, которую необходимо было решить с помощью широкомасштабного применения Вооруженных сил, в целом решена, решена блестяще», — подчеркнул Путин.

В Сирии по-прежнему функционируют российская военная авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус, кроме того, в стране находятся подразделения военной полиции, расчеты ПВО и т.д.

23 октября Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие приступили к патрулированию в районе сирийского города Манбидж, а также прибыли в город Кобани на границе с Турцией.

Авторы: Владимир Дергачев, Евгений Калюков
Теги: Сирия, Дмитрий Песков
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