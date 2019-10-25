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Минобороны России сообщило о переброске 300 военных в Сирию

Россия дополнительно перебросила в Сирию порядка 300 военных полицейских для выполнения специальных задач. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение российского оборонного ведомства.

Как следует из сообщения Минобороны, военные полицейские из дислоцированного в Чечне подразделения отправились в Сирию с аэродрома, расположенного в Северной Осетии. В ведомстве сообщили, что российские военные уже прибыли в страну, в ближайшее время они начнут выполнять спецзадачи в 30-километровой зоне на сирийско-турецкой границе. Военные полицейские из России будут содействовать отводу от этой зоны курдских формирований, патрулировать назначенные территории и обеспечивать безопасность местного населения. Кроме того, согласно сообщению министерства, с аэродромов Ростовской области и Краснодарского края в Сирию также перебросят более 20 бронеавтомобилей «Тайфун-У» и «Тигр».

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Российские военные патрули прошли по новому маршруту у границы Сирии

23 октября в Сирию прибыла первая группа российских военных полицейских, начавшая патрулирование в районе сирийского города Манбиджа, в октябре перешедшего под контроль сирийского правительства.

22 октября состоялись переговоры президента России Владимира Путина и главы Турции Эрдогана, основной темой беседы стала ситуация в Сирии. По результатам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании. Согласно договоренностям, с 23 октября российские военные полицейские совместно с сирийскими пограничниками будут содействовать выводу курдских формирований с пограничных территорий. По завершении вывода Москва и Анкара должны начать патрулирование на расстояние до 10 км от сирийско-турецкой границы к западу и к востоку от района операции «Источник мира» Анкары.

Теги: Сирия, Минобороны
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