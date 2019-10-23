Россия предложила провести заседание комитета ГА ООН не в США

Россия поставила вопрос о том, чтобы в 2020 году изучить возможность переноса заседания первого комитета Генассамблеи и комиссии по разоружению ООН за пределы США. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин на пресс-конференции по случаю Дня ООН, передает ТАСС.

По словам дипломата, проблемы Вашингтона в двусторонних отношениях отражаются на площадке ООН, что негативно влияет на деятельность международной организации. Вершинин отметил, что, если уполномоченные члены российской делегации, направленные в ООН для работы, не могут попасть в страну, где расположена ее штаб-квартира, «это плохо и для ООН в первую очередь», поскольку влечет к снижению качества обсуждений и деятельности организации.

Замглавы МИДа также заявил, что проблемы с невыдачей американских виз членам делегации страны испытывает не только Россия, но и ряд других государств.

Ранее о возможности переноса заседания первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН и Комиссии по разоружению за пределы США заявлял замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

В конце сентября в американских визах отказали десяти членам российской делегации, планировавшим принять участие в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В Кремле ситуацию назвали «тревожной и неприемлемой» и выступили за «жесткий ответ» со стороны России и ООН.