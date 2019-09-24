Кремль назвал неприемлемым отказ США дать визы 10 россиянам

Вашингтон нарушил международные обязательства, поскольку речь идет не о двустороннем визите, а о посещении сессии Генассамблеи ООН, заявил Песков. По его словам, решение США требует «жесткого ответа» со стороны Москвы и ООН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожной и неприемлемой ситуацию с невыдачей виз десяти членам российской делегации, направлявшимся на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Вашингтон нарушает свои международные обязательства, ибо речь идет не о двустороннем визите, а о визите в ООН, — отметил представитель Кремля. — Америка предоставляет свою территорию для штаб-квартиры ООН и может единственное что — это ограничить пребывание только городом Нью-Йорк». Песков добавил, что вводить иные ограничения США не вправе.

По его словам, нарушение правил Вашингтоном требует «жесткой реакции со стороны Москвы и не менее жесткой реакции со стороны ООН».

О том, что десяти членам российской делегации не выдали визу для участия в Генассамблее, сообщил глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев. Среди них — он сам, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, а также восемь сотрудников МИД, которые должны были сопровождать главу ведомства Сергея Лаврова.