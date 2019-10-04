Россия предложила взять паузу в работе первого комитета Генассамблеи ООН

США не выдали визы членам российской делегации, направлявшимся в ООН. Первый зампостпреда при организации утверждает, что из-за этого страна не может полноценно участвовать в работе комитета, занимающегося вопросами разоружения

Дмитрий Полянский (Фото: Justin Lane / EPA / ТАСС)

Россия предложила перенести принятие программы работы Первого комитета Генассамблеи ООН из-за того, что США не выдали въездные визы членам российской делегации. До тех пор, пока вопрос с визами не будет решен, работу комитета нужно перевести в формат неформальных консультаций, считает первый заместитель посптреда при ООН Дмитрий Полянский.

«Пока «визовый вопрос» остается подвешенным мы предлагаем взять «техническую» (или процедурную) паузу для его урегулирования в срочном порядке», — заявил Полянский. Россия готова возобновить сессию после того, как все члены делегации получат необходимые документы, добавил он.

Из-за отсутствия виз у части экспертов российская делегация не может принять полноценное участие в работе текущей сессии комитета, пояснил Полянский.

По мнению дипломата, происходящее с визами для россиян в США — не цепочка случайностей, а злостное нарушение США своих обязательств. В связи с этим, «в целях нормализации» работы первого комитета ГА ООН, Россия предлагает в 2020 году перенести его сессии за пределы Штатов, например, в Вену или Женеву.

Первый комитет ГА ООН занимается вопросами разоружения и международной безопасностью в этой сфере.