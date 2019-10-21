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МИД обвинил США в невыдаче виз половине делегации России в комитет ООН

Восемь представителей Минобороны, «Роскосмоса» и МИДа не получили визы США для участия в работе Первого комитета Генассамблеи ООН (по вопросам разоружения). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрея Белоусова.

На заседании комитета Белоусов отметил, что без виз осталась почти половина членов делегации. Поскольку среди них сотрудники Минобороны и «Роскосмоса», которые должны участвовать в тематических дискуссиях, нормальная работа России в данной структуре ООН фактически заблокирована, подчеркнул дипломат.

Заместитель постпреда также назвал «циничным издевательством» предложение США совместно поработать над выработкой мер доверия в космосе и информационной безопасностью на фоне отказов в визах и диспропорции в численности американской и российской делегации.

«Другими словами, нам навязывают игру в одни ворота», — сказал дипломат.

Белоусов констатировал, что ситуация с выдачей виз США ухудшается и со стороны принимающей стороны не делается никаких практических шагов по ее исправлению.

Россия видит решение в переносе части органов ООН из США в Европу. В частности, Москва вынуждена настаивать на переносе работы Первого комитета и Комиссии ООН по разоружению в Вену или Женеву.

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В конце сентября США не пустили на Генассамблею ООН десять российских делегатов. Среди тех, кто не получил визы, оказались глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, глава аналогичного комитета Госдумы Леонид Слуцкий и сотрудники МИДа.

Теги: США, Россия, ООН, визы, виза в США
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