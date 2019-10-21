МИД обвинил США в невыдаче виз половине делегации России в комитет ООН

Восемь представителей Минобороны, «Роскосмоса» и МИДа не получили визы США для участия в работе Первого комитета Генассамблеи ООН (по вопросам разоружения). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрея Белоусова.

На заседании комитета Белоусов отметил, что без виз осталась почти половина членов делегации. Поскольку среди них сотрудники Минобороны и «Роскосмоса», которые должны участвовать в тематических дискуссиях, нормальная работа России в данной структуре ООН фактически заблокирована, подчеркнул дипломат.

Заместитель постпреда также назвал «циничным издевательством» предложение США совместно поработать над выработкой мер доверия в космосе и информационной безопасностью на фоне отказов в визах и диспропорции в численности американской и российской делегации.

«Другими словами, нам навязывают игру в одни ворота», — сказал дипломат.

Белоусов констатировал, что ситуация с выдачей виз США ухудшается и со стороны принимающей стороны не делается никаких практических шагов по ее исправлению.