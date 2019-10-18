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Политика ,  
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Россия внесла в ООН проект переноса Первого комитета из США

Россия вынесла на рассмотрение ООН проект решения о переносе работы Первого комитета Генассамблеи по проблемам разоружения из Нью-Йорка в Вену или Женеву. Об этом передает ТАСС со ссылкой на информированный источник, данные подтверждает «РИА Новости».

Как уточняют источники в ООН, решение принято «на фоне недружественной визовой политики» со стороны Вашингтона. По словам собеседников агентства, голосование по проекту ожидается в ноябре.

Ранее, 16 октября, заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов сообщил «Интерфаксу», что Москва подготовила соответствующий документ.

РБК обратился за комментариями к официальному представителю МИД России Марии Захаровой и Информационному центру ООН в Москве.

Россия заговорила о необходимости частичного переноса органов ООН из США этой осенью из-за визового конфликта. В сентябре Штаты не выдали визы части российской делегации, собирающейся принять участие в очередной сессии Генассамблеи, фактически не пустив десять дипломатов. Среди них были, в частности, глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, руководитель аппарата главы МИДа Сергей Бутин и др. История повторилась в начале октября с участниками Первого комитета ГА ООН, занимающегося разоружением. В ответ на это Россия предложила перенести принятие программы работы комитета Генассамблеи, поскольку делегация не может полноценно участвовать в работе текущей сессии. В результате работа Первого и Шестого (по правовым вопросам) комитетов Генассамблеи была приостановлена.

Теги: Генассамблея ООН, Россия, новости РБК
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