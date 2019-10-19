Евросоюз выразил соболезнования после прорыва дамбы под Красноярском

Представительство Евросоюза в России выразило соболезнования в связи с гибелью 15 человек при прорыве дамбы в Красноярском крае.

«Мы выражаем соболезнования родным и близким погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

В ночь на субботу, 19 октября, в районе Курагинского района Красноярского края на реке Сейма произошло разрушение дамбы водоема возле золотодобывающей артели. Погибли 15 человек, еще шестеро числятся пропавшими без вести. В районе происшествия был введен режим ЧС. Понедельник, 21 октября, объявлен в регионе днем траура.

По факту смерти рабочих СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК). В рамках расследования в холдинге «Сибзолото», которому принадлежала разрушенная дамба, прошли обыски, из офиса была изъята документация.