Росприроднадзор находил нарушения в красноярской артели до прорыва дамбы

Росприроднадзор ранее проверял золотодобывающую артель «Сисим», на территории которой прорвало дамбу, и выявил нарушения. Это следует из результатов проверок, опубликованных на сайте управления Росприроднадзора по Красноярскому краю и Республике Тыва (pdf). Внимание на это обратило «РИА Новости».

Проверки велись в августе текущего года. Согласно результатам, артель не выполнила предписание и управление выдало ей новое.

В отношении юридического лица возбудили административное дело по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего госконтроль). Наказание для юрлиц предусматривает штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

Председатель регионального правительства Юрий Лапшин сообщал, что участок, где прорвало дамбу, осваивала компания «Сисим». Губернатор края Александр Усс также заявлял, что эта дамба принадлежит холдингу «Сибзолото», куда входит «Сисим».