Семерых пропавших после прорыва дамбы в Красноярском крае нашли живыми

Семь человек, ранее считавшихся пропавшими без вести при прорыве дамбы в Красноярском крае, были найдены живыми. Таким образом, число пропавших без вести сократилось с 13 до шести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по региону.

В настоящее время поисковая операция не завершена, спасатели намерены работать в круглосуточном режиме, уточнили агентству в ведомстве.

В ночь на субботу, 19 октября, в районе села Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы водоема золотодобывающей артели. Вода затопила вагончики, в которых жили более 70 рабочих. В результате трагедии погибли 15 человек. 21 октября объявлено в регионе днем траура.

По факту смерти горняков СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК). По предварительным данным, причиной происшествия могло стать несоблюдение технологий при строительстве дамбы. СМИ также сообщили об обысках в холдинге «Сибзолото», которому принадлежит дамба.