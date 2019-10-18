Трамп заявил о беседе с Эрдоганом после данных о срыве перемирия в Сирии

17 октября вице-президент США Майкл Пенс и Эрдоган достигли договоренности о приостановке операции Анкары сроком на 120 часов. Как следует из соглашения, за это время курдские группировки должны выйти из 30-километровой зоны. В обмен Вашингтон снимет санкции против Турции.

18 октября СМИ сообщили о возобновлении боев в районе сирийского города Рас-эль-Айн, населенного преимущественно курдами. Позже курдские «Сирийские демократические силы» обвинили Анкару в срыве перемирия. Эрдоган заявил, что сведения об обстрелах являются дезинформацией, отметив, что перемирие продолжает действовать.