Трамп заявил о беседе с Эрдоганом после данных о срыве перемирия в Сирии

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом глава США сообщил в своем Twitter.
«Он сказал мне, что был небольшой снайперский и минометный огонь, который быстро подавили», — заявил Трамп. По словам президента США, Эрдоган очень хочет, чтобы «прекращение огня или пауза сработали».
«Обе стороны проявляют добрую волю, есть очень хороший шанс достичь успеха», — написал Трамп.
9 октября Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» против курдских формирований, которые Анкара считает террористическими. Действия Турции осудили в Европе, США и Лиге арабских государств, официальный Дамаск назвал их актом агрессии. Вашингтон ввел санкции против Анкары.