МИД направил ноту США из-за задержанных в Северодвинске дипломатов

Россия передала США ноту протеста после инцидента с тремя американскими дипломатами, которых сняли с поезда в Северодвинске, сообщили «РИА Новости» в российском МИДе.

Ранее о том, что МИД направит посольству США ноту, сообщал ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел Евгения Иванова. Вечером 16 октября американских дипломатов сняли с поезда Нёнокса — Северодвинск.

В разговоре с РБК представитель посольства Ребекка Росс уточнила, что речь идет о трех военных атташе. Сотрудники посольства предупреждали российское Минобороны, но речь шла о поездке в Архангельск, а не в другой расположенный в области город. Дипломатов задержали, поскольку они не смогли предоставить необходимые для пребывания в Северодвинске документы (Северодвинск — город с регламентированным посещением для иностранцев). В августе рядом с городом произошел инцидент со взрывом ракеты с изотопной двигательной установкой.

В посольстве США в Москве заявили, что дипломаты путешествовали по России, чтобы «понять» страну, назвав их поездку «частью нормальной дипломатической активности». В российском внешнеполитическом ведомстве в ответ предположили, что американские дипломаты «заблудились», и предложили подарить им карту России.