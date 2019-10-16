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МИД из-за снятых с поезда дипломатов из США предложил подарить им карту
В МИДе утверждают, что американские дипломаты заявили о планах посетить Архангельск, но в итоге оказались в Северодвинске. Ранее стало известно, что военных атташе из США сняли с поезда
Фото: Максим Каширин / ТАСС

Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, действительно уведомляли о своей поездке Минобороны, однако указали, что планируют посетить Архангельск, а не город в области, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на МИД России.

В МИДе подтвердили РБК информацию о том, что сотрудники посольства США сообщили Минобороны России о поездке в Архангельск, но оказались в Северодвинске.

«Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались в итоге в поезде Нёнокса — Северодвинск. Видимо, заблудились. Готовы подарить американскому посольству карту Российской Федерации», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве (цитата по «Коммерсанту»).

О том, что трех военных атташе США сняли с поезда в Северодвинске, ранее сообщили «Интерфакс» и РЕН ТВ. По данным агентства, у дипломатов не было документов, необходимых для пребывания на режимной территории. Их заподозрили в нарушении правил пребывания в России и отпустили после проверки документов.

В американском посольстве в России заявили РБК, что поездка военных атташе была официальной и о ней надлежащим образом уведомили Минобороны.

В соответствии с п. 1.1. ст. 18.9 КоАП, нарушение правил въезда или режима пребывания в России может грозить для иностранца штрафом в 2–5 тыс. руб. и выдворением из страны.

Общество
В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва

8 августа Минобороны сообщило, что в ходе испытаний жидкостного реактивного двигателя произошел взрыв. Спустя несколько дней «Росатом» сообщил, что в результате погибли пять сотрудников госкорпорации, а сам инцидент произошел в ходе работ, «связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания». Власти не сообщали, какие конкретно испытания проводились на полигоне.

После взрыва в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона. Газета The New York Times писала, что речь может идти о ракете «Буревестник» с ядерной энергоустановкой. При этом источники CNBC, знакомые с данными американской разведки, утверждали, что взрыв произошел не в ходе новых испытаний, а при подъеме со дна ракеты, упавшей туда в ходе прошлых запусков.

Автор: Константин Нагаев
Теги: МИД России, атташе, Северодвинск
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