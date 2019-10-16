МИД из-за снятых с поезда дипломатов из США предложил подарить им карту

В МИДе утверждают, что американские дипломаты заявили о планах посетить Архангельск, но в итоге оказались в Северодвинске. Ранее стало известно, что военных атташе из США сняли с поезда

Фото: Максим Каширин / ТАСС

Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, действительно уведомляли о своей поездке Минобороны, однако указали, что планируют посетить Архангельск, а не город в области, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на МИД России.

В МИДе подтвердили РБК информацию о том, что сотрудники посольства США сообщили Минобороны России о поездке в Архангельск, но оказались в Северодвинске.

«Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались в итоге в поезде Нёнокса — Северодвинск. Видимо, заблудились. Готовы подарить американскому посольству карту Российской Федерации», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве (цитата по «Коммерсанту»).

О том, что трех военных атташе США сняли с поезда в Северодвинске, ранее сообщили «Интерфакс» и РЕН ТВ. По данным агентства, у дипломатов не было документов, необходимых для пребывания на режимной территории. Их заподозрили в нарушении правил пребывания в России и отпустили после проверки документов.

В американском посольстве в России заявили РБК, что поездка военных атташе была официальной и о ней надлежащим образом уведомили Минобороны.